04 Марта 2023
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Происшествия Москва
Фото: RT Россия

"Аэрофлот" должен умереть": журналиста Красовского сняли с рейса за буйство в самолете

Экс-журналиста RT Антона Красовского сняли с рейса, который должен был вылететь из Шереметьево в Ташкент. Об этом пишет Baza, сам Красовский также подтвердил факт инцидента в своем Telegram-канале.
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" Впервые меня сняли с рейса Аэрофлота. Будьте вы прокляты, вы *****! Аэрофлот должен умереть", - пишет Красовский.

По данным "Базы", перед взлетом Красовский громко разговаривал по телефону, после замечания стал вести себя вызывающе и обзывал пассажиров. Экипаж "Аэрофлота" принял решение снять барагозившего пассажира с рейса. Протокол на Красовского в аэропорту заводить не стали, обошлось профилактической беседой.

Теги: антон красовский, аэрофлот, дебош, самолет



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