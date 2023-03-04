"Аэрофлот" должен умереть": журналиста Красовского сняли с рейса за буйство в самолете

Экс-журналиста RT Антона Красовского сняли с рейса, который должен был вылететь из Шереметьево в Ташкент. Об этом пишет Baza, сам Красовский также подтвердил факт инцидента в своем Telegram-канале.

" Впервые меня сняли с рейса Аэрофлота. Будьте вы прокляты, вы *****! Аэрофлот должен умереть", - пишет Красовский.

По данным "Базы", перед взлетом Красовский громко разговаривал по телефону, после замечания стал вести себя вызывающе и обзывал пассажиров. Экипаж "Аэрофлота" принял решение снять барагозившего пассажира с рейса. Протокол на Красовского в аэропорту заводить не стали, обошлось профилактической беседой.