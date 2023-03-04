На Эльбрусе погиб самоуверенный мужчина, ушедший на гору в обычных кроссовках

На Эльбрусе погиб 37-летний житель Тулы. Мужчина ушел покорять гору в обычных кроссовках, без оборудования и не зарегистрировавшись в спасательных службах. На опубликованных в сети кадрах видно, что другие туристы пытаются его вразумить, но он не слушается и уходит в сторону вершины.

"Необоснованный поступок привёл к трагедии", — говорится в сообщении Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Тело туриста было найдено на высоте 4800 м (высота горы 5642 м).

В Следственном комитете добавили, что вместе с погибшим на Эльбрус поднималась его знакомая. Она сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия.

Telegram-канал "112" добавляет со ссылкой на супругу погибшего, что мужчина должен был вернуться домой 27 февраля, но по непонятным причинам сдал билеты и перестал выходить на связь.