СМИ: К фигуристу Костомарову возвращается сознание

Врачи начали выводить из искусственной комы олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Он приходит в сознание, уже может понемногу двигаться. Но до полного прихода в себя еще должно пройти время, говорит источник РИА Новости. Тем не менее, отмечается положительная динамика, хотя уверенные выводы можно будет сделать позднее.

Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Из-за пневмонии у Костомарова развился сепсис на конечностях. Стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках. Также СМИ сообщали о непростой ситуации с мозгом спортсмена.