Услышите громкие звуки – не волнуйтесь: в Севастополе планируются учения ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о плановых учениях ПВО.

"Сегодня у флота планируются тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. Ориентировочное время тренировок с 11.00 и в течение дня. Если услышите громкие звуки, не волнуйтесь. В городе все спокойно", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Ранее в ряде городов России горожане жаловались на громкие хлопки и необычные звуки. Власти объясняли это учениями, переходом самолетов на сверхзвуковую скорость.