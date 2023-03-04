04 Марта 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве на одной стройке за сутки один рабочий погиб, один пострадал

В Москве за сутки на одной стройке произошло два ЧП, одно из которых закончилось смертью.

Инциденты произошли на стройке на улице 2-я Хуторская. Днем в субботу в подвальном помещении 18-летний молодой человек упал со строительных лесов и получил травмы.

3 марта на этом же объекте во время технических работы с высоты второго этажа упал 44-летний мужчина. Он был госпитализирован, но скончался.

Сейчас прокуратура выясняет, что происходит на этом объекте с техникой безопасности и охраной труда.

Теги: погибший, стройка, рабочий, москва



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