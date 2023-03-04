В Москве на одной стройке за сутки один рабочий погиб, один пострадал

В Москве за сутки на одной стройке произошло два ЧП, одно из которых закончилось смертью.

Инциденты произошли на стройке на улице 2-я Хуторская. Днем в субботу в подвальном помещении 18-летний молодой человек упал со строительных лесов и получил травмы.

3 марта на этом же объекте во время технических работы с высоты второго этажа упал 44-летний мужчина. Он был госпитализирован, но скончался.

Сейчас прокуратура выясняет, что происходит на этом объекте с техникой безопасности и охраной труда.