МИД РФ потребовал от Великобритании расследования дела Скрипалей

МИД России в пятую годовщину "инцидента в Солсбери" потребовал от Великобритании расследования произошедшего. В министерстве считают, что власти Великобритании "использовали ситуацию для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений".

"Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в версии, которую отстаивает Скотланд-Ярд по поводу дела Скрипалей, есть "явные несостыковки".