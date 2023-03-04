В Приморье на станции формирования состава с военной техникой нашли взрывное устройство

На железнодорожной станции "Уссурийск-2" в Приморском крае обнаружено самодельное взрывное устройство. За несколько дней до инцидента на станции формировался состав с военной техникой для ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экспертиза показала, что связка трубок, перемотанная бечевкой, - это бездымный трубчатый порох, предназначенный для боеприпасов ствольной артиллерии. Его вес составил 1,5 кг. Telegram-канал Shot отмечает, что такой порох может взорваться от любого детонатора.