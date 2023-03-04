04 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки в североуральском интернате

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 13-летней девочки в интернате Североуральска.

"На территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Североуральске Свердловской области 13-летняя девочка получила телесные повреждения в ходе инцидента с другими воспитанниками.  По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах дела и поставил его на контроль.

Ранее в соцсетях появился ролик с избиением девочки. К расследованию инцидента подключилась прокуратура.

Теги: североуральск, интернат, избиение, скр



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