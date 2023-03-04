Премьерные сборы "Нюрнберга" в 20 раз меньше, чем у "Чебурашки"

Военная драма "Нюрнберг" собрала в день премьеры в российских кинотеатрах 11,3 млн руб., это в 20 раз меньше, чем у "Чебурашки", таковы данные Единой информационной системы Фонда кино, на них обратил внимание проект "Полигон медиа". Предпродажи билетов принесли создателям 4,7 млн руб.

При этом бюджеты "Чебурашки" и "Нюрнберга" сопоставимы: у комедии он составил 850 млн руб., у драмы – 674,3 млн руб.

Даже у комедии "Беспринципные в деревне" в премьерный день сборы оказались больше – 13,8 млн руб.

Идейным вдохновителем "Нюрнберга" стал Владимир Мединский, в 2018 году (на момент задумки проекта) он был министром культуры РФ. В 2019 году сценарий фильма был серьёзно изменён. Это, а также привлечение к работе иностранных актёров и необходимость вести съёмки за рубежом привело к удорожанию проекта: на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил выделение из государственного резервного фонда дополнительных 200 млн на съемки.