Игорь Бабушкин на открытии года педагога и наставника в Астраханской области: Важно вернуть профессии беспрекословный авторитет и уважение

Накануне в Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин вручил награды минпросвещения РФ лучшим специалистам области. Награждение прошло в рамках открытия года педагога и наставника в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.

В мероприятии приняли участие представители педагогического сообщества региона: руководители и сотрудники образовательных учреждений, ветераны отрасли.

«Только хороший учитель и мудрый наставник может помочь ребенку. Важно вернуть профессии педагога беспрекословный авторитет и уважение», - сказал Игорь Бабушкин в обращении к участникам церемонии.

Губернатор отметил, что сегодня профессиональное сообщество переживает не самые простые времена: не хватает опытных кадров, педагоги нагружены работой с документацией.

«Необходимо поднимать стандарты оплаты и создавать такие условия труда, при которых педагог будет заниматься не бумагами, а детьми», - отметил губернатор.

За последние годы в России, в том числе в Астраханской области, сделано многое для повышения престижа профессии педагога. С 1 сентября 2020 года по поручению президента учителя начали получать надбавку за классное руководство – пять тысяч рублей. Дополнительные преференции предусмотрены для молодых специалистов. За последние годы 27 специалистов пришли работать в астраханские села по программе "Земский учитель". В ее рамках они получили по миллиону рублей.

В 2022 году открыто 23 новых «Точки роста», оснащено 236 образовательных организаций интернетом с высокой скоростью, открыто пять новых детских садов, в 40 школах созданы мультимедийные центры, в восьми - переоснащены спортзалы.