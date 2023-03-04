90 тонн незаконно выловленных биоресурсов изъято в Астраханской области в 2022 году

Накануне на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Астраханской области под председательством губернатора Игоря Бабушкина подвели итоги работы за 2022 год.

По оценке главы региона, в целом в области выстроено достаточно эффективное межведомственное взаимодействие в этой сфере. В результате совместной работы только в 2022 году в ходе контрольных мероприятий изъято 90 тонн водных биоресурсов и более 18 тысяч литров контрафактного алкоголя.

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский сообщил на заседании комиссии, что в прошлом году было заведено более четырёх тысяч административных дел по фактам нарушения правил охоты и вылова водных биоресурсов, более 6700 дел за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 197 дел по нарушению права продажи алкогольной продукции.

По информации начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области Султана Эльгайтарова, сотрудники полиции пресекли 610 преступлений в сфере оборота водных биоресурсов. 86% из числа зарегистрированных нарушений - факты браконьерства. Полицейские изъяли из незаконного оборота 46 тонн рыбы частиковых видов, 277 кг осетровых, 33 кг черной икры, 20 км сетей и другие орудия лова.

По словам замруководителя Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства Максота Таспенова, было изъято более 39 тонн водных биоресурсов, 6500 орудий лова, 791 транспортное средство. На нарушителей наложен штраф на сумму более 5,7 млн рублей.

«У нас впереди напряженный период времени, когда к нам приедут туристы-рыбаки со всей страны. В прошлом году мы увеличили количество инспекторов и соответственно проверочных мероприятий. В этом году работа должна быть также заблаговременно спланирована, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - Очевидно, что опыт прошлого года оказался положительным, его нужно развивать и делать более эффективным».

В части профилактики и выявления нарушений законодательства в сфере производства и оборота алкоголя за 2022 год подразделения УМВД Астраханской области выявлено 33 преступления. В суд направлено уголовное дело в отношении пяти граждан, организовавших в Астрахани подпольный цех по производству алкогольной продукции. Составлен 771 протокол за нарушение правил розничной продажи алкоголя.

По итогам обсуждения губернатор Астраханской области поручил усилить работу по проверке магазинов, торгующих алкогольными напитками на розлив.