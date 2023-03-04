Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, хотят лишить родительских прав

Алексея Москалева из города Ефремов Тульской области хотят лишить родительских прав. Он является отцом-одиночкой, сейчас его дочь-шестиклассница находится в приюте, он сам – под домашним арестом.

В прошлом году дочь Москалева нарисовала в школе на ИЗО антивоенный рисунок, после этого мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. В школе отрицают, что сообщали силовикам про рисунок ученицы.

Москалев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, ему грозит лишение свободы.

По данным издания "Подъем", чиновники из комиссии по делам несовершеннолетних Тульской области хочет ограничить Москалева в родительских правах – они уже обратились в суд.