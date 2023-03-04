Поддержка инновационной деятельности молодых исследователей в Астраханской области в приоритете

Накануне на торжественном мероприятии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил награды молодым исследователям – школьникам, ставшим победителями всероссийских конкурсов и олимпиад. Приветствуя ребят, губернатор отметил, что регион уделяет самое пристальное внимание поддержке инновационной деятельности. 23 воспитанника Регионального школьного технопарка и Центра молодежного инновационного творчества получили из рук губернатора дипломы победителей.

«В сегодняшних сложных геополитических условиях как никогда важно активно развивать во всех сферах передовые технологии и налаживать процессы импортозамещения. От этого во многом зависит успех экономического развития Астраханской области и всей страны, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Со своей стороны, мы и впредь будем поддерживать интерес астраханцев к участию в конкурсах Фонда».

Директор департамента региональной политики Минэкономразвития РФ Дмитрий Косткин отметил, что для развития инноваций, безусловно, необходимо выращивать и высококвалифицированные кадры.

В Астраханской области в 2022 году пять астраханских компаний выиграли гранты по программам «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация» на сумму 70 млн рублей. По новой программе «Студенческий стартап» десять студентов астраханских вузов получили по 1 млн рублей, а по программе «Умник» шесть молодых ученых выиграли по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. В общей сложности инноваторы привлекли 83 млн рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в 2021 году.

За 16 лет совместной работы заключено свыше 600 контрактов на сумму более 800 млн рублей.