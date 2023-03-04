Baza: Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Дружба" в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Дружба", сообщает Telegram-канал Baza.

Якобы, атака произошла еще утром 3 марта. Дрон, предположительно, прилетел со стороны Украины и был снабжен самодельным взрывным устройством. Он врезался в пустой резервуар емкостью 3 тыс. тонн. В результате в резервуаре образовалось отверстие размером в один квадратный метр.

Пострадавших нет, на объекте находились четыре человека, они эвакуированы.