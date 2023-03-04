04 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минкульт не разрешит показывать в России американские фильмы, ввезенные через Белоруссию

Российские сенаторы предложили поддержать российские кинотеатры "параллельным импортом" западных фильмов, чьи правообладатели отказываются сотрудничать с РФ. Ввозить такие ленты в страну предлагается из Белоруссии.

"Там (в Белоруссии) принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов. Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон", - цитирует РБК сенатора Алексея Синицына.

Но в Министерстве культуры России выступают против этой схемы. Прокат в России иностранных фильмов без лицензии, которые были бы ввезены через Белоруссию, стал бы нарушением прав правообладателей, заявила замглавы ведомства, передает ТАСС.

Минкульт считает, что это будет нарушением исключительного права, что является "ограничением гражданских прав".

Теги: минкульт, параллельный импорт, белоруссия, кино



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