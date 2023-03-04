04 Марта 2023
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Армия и ВПК
Фото: function.mil.ru

Шойгу съездил в зону СВО: "Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!"

Министр обороны России Сергей Шойгу съездил в зону СВО и посетил "передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. С докладом о положении дел к министру обратился командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов.

Шойгу вручил награды военнослужащим: "Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!".

Теги: сергей шойгу, сво, награды



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