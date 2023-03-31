01 Апреля 2023
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Политика
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Движение по М-4 "Дон" в Ростовской области открыто в обоих направлениях

Движение по М-4 "Дон" в Ростовской области открыто в обоих направлениях, сообщает telegram-канал "Автодор", передает корреспондент Накануне.RU.

Проезжая часть на участке с 907 по 983 км М-4 "Дон" очищена от снега. Движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы. Работы по ликвидации последствий снегопада удалось выполнить значительно быстрее первоначальных прогнозов. В регионе был объявлен режим ЧС. Местами снежные заносы достигали метровой высоты, поэтому на место событий была привлечена тяжелая строительная техника. Работы велись круглосуточно. Были задействованы 63 единицы техники, израсходовано более 1370 тонн чистой соли и 264 тонны песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на трассе М4 "Дон" началось движение в сторону Москвы. Ростовские власти отчитались, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в них размещено 187 человек.

Водителям, попавшим в затор, раздали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива, сообщил губернатор области Василий Голубев.

 

 

Теги: пробка, м-4 дон, снегопад, ростовская область



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