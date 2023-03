Среди осаждающих Киево-Печорскую лавру есть сатанисты

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) указали на присутствие сатанистов среди собравшихся у Киево-Печерской лавры сторонников изгнания из нее монахов, сообщают РИА "Новости".

"Сегодня среди тех, кто пришел "изгонять" христиан из их святыни, множество провокаторов, дерзко издевающихся над верующими, оскорбляют их глубинные религиозные чувства, все святое, что дорогому каждому христианину… На этих фото вы можете четко видеть, кто их бог – сатана. Сатанинские символы на одежде, сатанинские знаки. Все, что нужно знать о том, кто сегодня воюет с православными христианами в Украине. У одного из этих горе-активистов на толстовке написано: "Do you have a moment to talk about lord and savior satan", что можно перевести как: "Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане", – написано на сайте УПЦ.

Подпись сопровождает фотографию мужчины в черной толстовке с этой надписью, двумя перевернутыми пентаграммами и изображением черта.

Напомним, заповедник "Киево-Печерская лавра" попросил возбудить уголовное дело о "завладении имуществом" обители Церковью.

Предлогом стало то, что комиссия по оформлению отъема лавры у Церкви так и не начала работа, потому что верующие не пустили их. Договор о передаче лавры УПЦ в безвозмездное пользование режим считает разорванным, а пребывание УПЦ в монастыре "незаконным". То есть Церковь якобы "захватила государственное имущество", которое она восстанавливала и охраняла в течение 35 лет без какой-либо господдержки.

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что святыни из лавры будут украдены и вывезены на Запад, а их исчезновение потом спишут на УПЦ.