Минцифры: удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объяснили причины исчезновения опции удаления профиля пользователя на сайте Госуслуг. Раньше это можно было сделать в специальном разделе, теперь придется обращаться в центр обслуживания портала, то есть в МФЦ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это это не связано с рассылкой электронных повесток в военкомат в начавшийся весенний призыв. Отключить функцию на портале было решено из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, в том числ с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками.

В министерстве также подчеркнули, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии и напомнили о возможности отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" личного кабинета.