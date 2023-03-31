31 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры: удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объяснили причины исчезновения опции удаления профиля пользователя на сайте Госуслуг. Раньше это можно было сделать в специальном разделе, теперь придется обращаться в центр обслуживания портала, то есть в МФЦ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это это не связано с рассылкой электронных повесток в военкомат в начавшийся весенний призыв. Отключить функцию на портале было решено из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, в том числ с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками.

В министерстве также подчеркнули, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии и напомнили о возможности отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" личного кабинета.

Теги: Минцифры, повестки, Госуслуги, весенний призыв, удаление учетной записи



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Ранее 31.03.2023 15:52 Мск На Госуслугах исчезла опция "удалить профиль" – после заявления о рассылке электронных повесток


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