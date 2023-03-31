В Луганской Народной Республике более 300 тысяч жителей остаются без воды из-за непогоды

В Луганской Народной Республике из-за аварий, вызванных обильными снегопадами, без водоснабжения остались более 300 тыс. жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЛНР.

По данным "Лугансквода", без воды остаются жители Ровеньки, Свердловска, Свердловского района, Краснодона, Краснодонского района, Суходольска, Молодогвардейска, Лутугинского района, Александровска, поселка Юбилейный, Станично-Луганского района, Славяносербска и Славяносербского района, Перевальска и Перевальского района, Зоринска, Артемовска, Первомайска, Алчевска, Стаханова, Кировска, Брянки и прилегающих населенных пунктов.

В восстановительных работах задействовано более 20 бригад и порядка 40 единиц техники, в том числе и для расчистки подъездных путей к объектам.

О непростой ситуации в Республике сегодня днем рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил неготовность властей к борье со стихией: работы по расчистке дорог не были вовремя начаты, коммунальные службы не провели опиловку деревьев, и они рухнули под тяжестью снега. Порядка 200 тыс. абонентов остались без света, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, возникли перебои с интернетом.

Пасечник сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. Работы по устранению последствий снегопада ведутся в усиленном режиме, также будут проанализированы ошибки и приняты меры для недопущения повторения ситуации.