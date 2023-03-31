Около 500 правоохранителей и сотрудников контрольно-надзорных органов будут отслеживать действия рыбаков-любителей в Астраханской области

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Около 500 правоохранителей и сотрудников контрольно-надзорных органов будут отслеживать действия рыбаков-любителей в Астраханской области

Такая информация прозвучала в ходе совещания по контролю за добычей водных биологических ресурсов в период туристического сезона 2023 года, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, в Астраханской области с 1 апреля по 16 мая пройдет туристический сезон для рыболовов-любителей. Как сообщил руководитель Волжско-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олег Малкин, в этот период в регионе будут задействованы 50 государственных инспекторов, 69 лодок и спецтехники, 36 единиц автотранспорта. На водных объектах рыбохозяйственного значения будут работать 472 сотрудника правоохранительных и контрольных органов.

Балтийское море(2022)|Фото: Накануне.RU

«Необходимо закрепить за каждым участком инспекторов, которые будут следить за порядком на водоемах и берегах», - поручил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Особое внимание в период нерестового хода уделят соблюдению новых правил рыболовства, вступивших в силу с 1 марта текущего года. В первую очередь это касается объема выловленной рыбы. На одного человека допустимая норма - не более десяти килограммов в сутки. При нахождении на водном объекте двое и более суток вылов не должен превышать 20 кг.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области Олег Антипов, с начала 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 16 автомобилей, водители которых незаконно перевозили почти 7 тысяч килограммов рыбной продукции.

Теги: рыбаки-любители, правоохранители, туристический сезон, биологические ресурсы, нерестовый ход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети