Около 500 правоохранителей и сотрудников контрольно-надзорных органов будут отслеживать действия рыбаков-любителей в Астраханской области

Такая информация прозвучала в ходе совещания по контролю за добычей водных биологических ресурсов в период туристического сезона 2023 года, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, в Астраханской области с 1 апреля по 16 мая пройдет туристический сезон для рыболовов-любителей. Как сообщил руководитель Волжско-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олег Малкин, в этот период в регионе будут задействованы 50 государственных инспекторов, 69 лодок и спецтехники, 36 единиц автотранспорта. На водных объектах рыбохозяйственного значения будут работать 472 сотрудника правоохранительных и контрольных органов.

«Необходимо закрепить за каждым участком инспекторов, которые будут следить за порядком на водоемах и берегах», - поручил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Особое внимание в период нерестового хода уделят соблюдению новых правил рыболовства, вступивших в силу с 1 марта текущего года. В первую очередь это касается объема выловленной рыбы. На одного человека допустимая норма - не более десяти килограммов в сутки. При нахождении на водном объекте двое и более суток вылов не должен превышать 20 кг.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области Олег Антипов, с начала 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 16 автомобилей, водители которых незаконно перевозили почти 7 тысяч килограммов рыбной продукции.