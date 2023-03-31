В Астраханской области открыли первый «Добро.Центр»

Учреждение создано на базе многопрофильного социального центра «Содействие» в Астрахани. По поручению губернатора Игоря Бабушкина, в открытии принял участие министр социального развития и труда Астраханской области Дмитрий Заплавнов.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, открытие «Добро.Центра» - важный шаг для развития в области добровольчества в социальной сфере. Подопечные «Содействия» активно участвуют в волонтёрской деятельности.

«Наши «серебряные» волонтёры своей энергией, добротой, готовностью всегда прийти на помощь показывают достойный пример молодому поколению, - подчеркнул Дмитрий Заплавнов. - Вы поддерживаете наших бойцов, участвующих в СВО. Им необходимы и блиндажные свечи, и жилеты, и тёплые вещи, но ещё больше важны ваши письма с добрыми словами участия».

В 2022 году на базе МСЦ «Содействие» был открыт региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды душой». Сегодня в его рядах уже 150 пожилых астраханцев. Он объединил людей, готовых безвозмездно помогать другим. Флагманской инициативой стал проект «Серебряное крыло», который получил грант на Всероссийском конкурсе «Молоды душой».

«Содействие» теперь будет официальным центром реализации социальных проектов волонтёрской направленности. В Астраханской области есть все условия, чтобы максимально раскрыть потенциал людей, сделать волонтёрство более популярным и привлекательным.