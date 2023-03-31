В России выросли продажи вейпов

Пока спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает полностью запретить вейпы, чтобы школьники их не курили, продажи таких устройств в России растут. По данным аналитической компании NielsenIQ, за последний год продажи многоразовых вейпов увеличились на 12%, одноразовых электронных сигарет – на 37%, передает RTVI. При этом не сообщается о динамике продаж обычных сигарет.