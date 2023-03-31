31 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России выросли продажи вейпов

Пока спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает полностью запретить вейпы, чтобы школьники их не курили, продажи таких устройств в России растут. По данным аналитической компании NielsenIQ, за последний год продажи многоразовых вейпов увеличились на 12%, одноразовых электронных сигарет – на 37%, передает RTVI. При этом не сообщается о динамике продаж обычных сигарет.

В 2021 году продажи "закрытых электронных систем" упали на 45%, но при этом продажи одноразовых электронных сигарет выросли на 442%.

Теги: вейп, электронная сигарета, продажи



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