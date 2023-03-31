31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
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Мэрия заявила о незаконности строительства крематория на территории Химмаша 

Администрация Екатеринбурга заявила, что ООО "Апельсин-С" нарушает закон, желая построить крематорий на территории Химмаша. Об этом сегодня в зале суда рассказала представитель департамента архитектуры мэрии Ольга Шевцова, передает "Ъ-Урал".
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По ее словам, согласно ФЗ о погребении и похоронном деле, новые места погребения не должны находиться от границы селитебной территории ближе, чем на 300 м. Однако, исходя из сведений, предоставленных ответчиком, данное расстояние не было соблюдено.

Ранее Telegram-канал "Не для протокола" (предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора) заявил, что областной минстрой также выступает против строительства. Согласно документу, ООО "Апельсин - С" собиралось построить на участке здание гаража для уборочной техники. Для подобных сооружений разрешения не требовалось и, вероятно, воспользовавшись этим, застройщик решил оборудовать в помещении крематорий.

Следующее заседание запланировано на 14 апреля. К этому времени к заседанию могут присоединиться третьи лица - центр эпидемиологии и благополучия населения Свердловской области и областное министерство строительства и развития инфраструктуры, которых лично пригласит судья.

Как ранее рассказывал Накануне.RU депутат гордумы Виктор Сомиков, в помещение уже завезли печи, а горожанам приходится через суд доказывать незаконность действий компании, разместившей крематорий буквально во дворах жителей Химмаша.

Напомним, в начале марта состоялось очередное судебное заседание, на котором жители Химмаша пытались доказать незаконность строительства крематория вблизи их домов. Демонстрируя свои намерения, горожане решили встать у здания суда с плакатами. В результате одну из пикетирующих вместе с депутатом Сомиковым задержала полиция.

Теги: Химмаш, крематорий, мэрия, суд



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