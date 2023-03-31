Следствие будет ходатайствовать об аресте замглавы НАО, которому вменяют получение взятки

Следователи будут ходатайствовать в суде об аресте замглавы Ненецкого автономного округа (НАО), которому вменяют получение крупной взятки.

"Следствие будет ходатайствовать в отношении заместителя губернатора меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй подозреваемый находится в Нарьян-Маре под подпиской о невыезде", - сказали ТАСС в пресс-службе управления СКР по Архангельской области и НАО.

Имена задержанных в сообщении СК не уточнялись, однако собеседники в органах власти НАО и правоохранительных органах сообщали изданию, что подозреваемым заместителем губернатора является Андрей Блощинский, который возглавляет аппарат администрации округа.

Напомним, по версии следствия, замглавы НАО через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку. Речь шла о 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту, реализуемому в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Злоумышленник через посредника якобы получил 2 млн руб.