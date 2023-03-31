Байден отреагировал на арест журналиста WSJ: Отпустите его

Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить арестованного по делу о шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Освободите его", - обратился Байден к российскому правительству.

Также американский президент заявил, что не планирует на данном этапе высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста, передает ТАСС.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Гершковича доставили в Москву, где Лефортовский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Госсекретарь США Энтони Блинкен после задержания журналиста призвал американцев покинуть Россию.