Защищать Ройзмана* в суде будет адвокат, известный по делу экс-министра Улюкаева

Известный адвокат Тимофей Гриднев будет одним из защитников бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Напомним, на этой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана*. По данным прокуратуры Центрального административного округа Москвы, его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Сам Ройзман*, когда к нему в прошлом году нагрянули с обысками, заявлял, что его уголовное дело находится в Москве. Однако приговор будет вынесен в Екатеринбурге – дело рассмотрит Октябрьский районный суд уральской столицы.

Как сообщается в электронной картотеке суда, у Евгения Ройзмана* будет два адвоката. Интересы экс-мэра в процессе представят Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев.

Последний, в частности, известен по громкому делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В 2017 году суд признал экс-министра виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

В мае 2022 года Алексей Улюкаев вышел из колонии условно-досрочно. Недавно стало известно, что освободившийся экс-чиновник издаст сборник своих тюремных стихов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России