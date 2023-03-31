31 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: youtube.com

Жителей Югры предупредили о возможной встрече с медведями

Жителей Югры предупредили о возможной встрече с медведями, которые начали пробуждаться из спячки в связи с ранней весной.

Как сообщили Накануне.RU в природнадзоре ХМАО-Югры, в марте при патрулировании лесов и обследовании охотничьих угодий природного парка "Кондинские озера" инспектор Советского отдела Природнадзора вместе с сотрудниками парка одним из первых наблюдал пробуждение после зимней спячки медведицы Машеньки, живущей на территории научного стационара в минизоопарке.

В Югре медведи из берлоги выбираются в основном в апреле. Проснувшиеся после зимней спячки, медведи не представляют большой опасности. Они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение – самки с детенышами. Первые 10-15 дней медведь не слишком активен. Он не отходит далеко от своей берлоги, бродит вокруг, если повезет перекусит остатками сухой прошлогодней травы или тушками погибших зимой животных. Даже после длительного периода сна, организм здорового медведя устроен так, что у него остаётся запас жира на 2-3 недели бодрствования.

Теги: медведи, спячка, пробуждение



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