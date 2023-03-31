В Челябинской области ищут добровольцев шить одежду для бойцов СВО

В Челябинской области ищут добровольцев, которые займутся пошивом одежды для бойцов СВО.

Как сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, волонтеры нужны движению "Шьем нашим". Большую помощь добровольческим движениям оказывали жители "серебряного возраста", но сейчас начинается дачный сезон, поэтому появилась необходимость в помощниках.

"Но начинается дачный сезон, и наши женщины, которые отлично справлялись зимой с большим объемом работы, уезжают в сады. Как известно, посевную отменить никак нельзя. Поэтому назревает острая необходимость в новых помощниках", - написала она.

Сейчас движению "Шьем нашим" помогают декретные мамочки, студенты и неравнодушные люди. "Давайте поддержим швей и вязальщиц, чтобы весной и летом их дело продолжало жить на благо наших ребят в зоне СВО", - подчеркнула вице-губернатор.