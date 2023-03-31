ФНС захотела создать гражданскую оборону из своих сотрудников

Федеральная налоговая служба (ФНС) учредила в своих рядах гражданскую оборону. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведение гражданской обороны заключается в защите работников, а также материальных и культурных ценностей, находящихся в ведении и распоряжении службы и налоговых органов, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. Она осуществляется на основе плана гражданской обороны службы и налоговых органов.

Основными задачами в области гражданской обороны в службе и налоговых органах являются, в частности, оповещение руководства и работников службы и налоговых органов об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, эвакуация работников службы и налоговых органов, членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки.