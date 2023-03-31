На Госуслугах исчезла опция "удалить профиль" – после заявления о рассылке электронных повесток

На сайте Госуслуг исчезла опция удаления профиля пользователя. Раньше это можно было сделать в специальном разделе, теперь придется обращаться в центр обслуживания портала, то есть в МФЦ.

Telegram-канал "Расстрига" отмечает, что опция удаления аккаунта исчезла через несколько часов после того, как стало известно о рассылке электронных повесток в военкомат в начавшийся весенний призыв. В Минобороны заявили, что некоторые военкоматы будут присылать электронные повестки, у кого такой технической возможности нет – обычные бумажные.