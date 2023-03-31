Семена Слепакова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, - SHOT

Полиция начала проверку в отношении юмориста Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, проверка была инициирована из-за творчества комика, в котором он критикует и высмеивает СВО.

В январе Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении Слепакова проверку из-за его песни о смерти российского солдата.

Ранее переехавший в Израиль бывший резидент Comedy Club опубликовал в соцсетях "колыбельную" от лица матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою.