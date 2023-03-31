Банковский счет есть только у 64% российских домохозяйств

Банковский счет есть у 64% российских домохозяйств. У 65% есть финансовые активы. Но это вовсе не говорит о состоятельности граждан – медианные накопления граждан составляют всего 15,7 тыс. руб. Это данные опроса Центрального банка России, проведенного в апреле-августе 2022 года.

Основными доходами граждан являются трудовая деятельность, государственные выплаты, предпринимательство. При этом примерно у половины опрошенных расходы на питание и услуги ЖКХ составляют около 50% от всех расходов.

"Большинство домохозяйств в исследуемый период направляли на сбережения не более 20% доходов", - рассказала журналистам первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева