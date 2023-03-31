В Курской области из-за обстрела ВСУ сгорел гараж

ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Пострадавших среди жителей нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Кореневском районе без энергоснабжения осталось село Гордеевка.

Удар по поселку Краснооктябрьский закончился прямым попаданием в частный гараж.

Напомним, в Курске ученик 10 класса и его отец донесли на учителя обществознания, выказавшегося на уроке в антивоенном духе. Учителя уволили и завели на него административное дело, которое уже поступило в суд.