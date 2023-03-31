31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция ищет бабушку с внучкой из Екатеринбурга, присвоивших чужую банковскую карту

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают бабушку с внучкой, которые нашли и присвоили себе чужую банковскую карту. Пока хозяйка карты опомнилась, с ее счета уже успели списать 8 тыс. рублей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел, когда владелица карты вносила деньги на счет через банкомат, расположенный в банке на улице Пехотинцев. Женщина забыла забрать карту, после чего ее обнаружили пенсионерка с внучкой. О том, что карта осталась в банкомате пострадавшая поняла только тогда, когда ей стали поступать смс о списании средств. Все покупки совершались в магазинах поблизости с банком.

Вычислить похитительниц удалось благодаря камерам видеонаблюдения в торговых точках. Сотрудники УМВД призывают женщин самостоятельно обратиться в отдел полиции №3 на Уральской, 70 и возместить причиненный ущерб владелице карты.

Полиция также просит граждан, которым известны личности данных женщин, сообщать информацию по телефонам: 8(932)6111862 (Уголовный розыск), (343)356-42-03 (Дежурная часть). Конфиденциальность гарантируется.

Теги: полиция, бабушка, внучка, карта, розыск



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