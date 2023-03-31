31 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бедные россияне больше всего боятся инфляции, богатые – потери работы

Центральный банк России провел исследование финансовых страхов россиян в сложный период – опрос проводился в апреле-августе 2022 году, при этом 70% респондентов давали ответ летом – в самый кризисный момент года (полагают в ЦБ).

"Люди с низкими доходами сильнее всего опасались инфляции. Более богатые боялись потери работы. Даже у самых богатых опасения снижения курса рубля были незначительными – на момент опроса он укреплялся по сравнению с падением в феврале-марте", - рассказала журналистам первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Опасения за рост цен коррелируют с возрастом: "Уровень инфляционных ожиданий у молодежи ниже. Они не застали высокую инфляцию и кризис 90-х годов. Чем люди старше, тем больше они боятся инфляции".

Юдаева также объяснила, почему бедные боятся инфляции больше: "Чем люди богаче, тем меньше они боятся инфляции. Это связано с тем, что бОльшая часть бремени инфляции ложится на менее обеспеченных граждан, отражается на них сильнее. Чем выше финансовая грамотность, тем меньше страх инфляции. Самые высокие инфляционные ожидания у людей без сбережений".

Теги: россияне, инфляция, доходы, кризис



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