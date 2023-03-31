Политолог Аркатов назвал эффективной систему набора добровольцев в ЧВК «Вагнер»

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/38/скрин

Политолог Аркатов назвал эффективной систему набора добровольцев в ЧВК «Вагнер»

Следуя сложившейся традиции, когда военачальники отправляются на передовую в свои подразделения, Евгений Пригожин регулярно бывает на позициях ЧВК «Вагнер» в Донбассе. Так действия бизнесмена описал политолог Иван Аркатов.

Еще в годы Великой Отечественной войны представители командования Красной армии отправлялись в зону боевых действий, чтобы как можно эффективнее руководить подразделениями, напомнил политолог. По его мнению, такой же опасной работой занимается и Пригожин.

«На мой взгляд, это вполне адекватная практика для тех, кто руководит военными операциями. Я бы сказал, историческая практика. В нашей истории есть немало генералов, которые бывали на передовой и даже погибали там в годы ВОВ. Думаю, это естественный и адекватный подход для понимания ситуации на местах», – уверен Аркатов.

Эксперт также отметил, что для привлечения дополнительных сил в ЧВК «Вагнер» для отправки в зону проведения спецоперации, выбранные Пригожиным методы очень хорошо. Именно для этого в разных городах России открылись мобильные пункты набора новобранцев в «оркестр».

«Логичный шаг, чтобы привлечь больше людей туда, где они нужны. Существуют разные формы агитации. Не попробовав — не поймешь. А, если инструмент работает, то отлично», – заявил Аркатов.

Ранее Евгений Пригожин в очередной раз побывал на передовых позициях «вагнеровцев» в Бахмуте. Бизнесмен обсудил с бойцами текущую обстановку, а также расспросил их об имеющихся проблемах для их скорейшего решения.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, донбасс, бахмут, иван аркатов, оркестр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети