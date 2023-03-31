Политолог Аркатов назвал эффективной систему набора добровольцев в ЧВК «Вагнер»

Следуя сложившейся традиции, когда военачальники отправляются на передовую в свои подразделения, Евгений Пригожин регулярно бывает на позициях ЧВК «Вагнер» в Донбассе. Так действия бизнесмена описал политолог Иван Аркатов.

Еще в годы Великой Отечественной войны представители командования Красной армии отправлялись в зону боевых действий, чтобы как можно эффективнее руководить подразделениями, напомнил политолог. По его мнению, такой же опасной работой занимается и Пригожин.

«На мой взгляд, это вполне адекватная практика для тех, кто руководит военными операциями. Я бы сказал, историческая практика. В нашей истории есть немало генералов, которые бывали на передовой и даже погибали там в годы ВОВ. Думаю, это естественный и адекватный подход для понимания ситуации на местах», – уверен Аркатов.

Эксперт также отметил, что для привлечения дополнительных сил в ЧВК «Вагнер» для отправки в зону проведения спецоперации, выбранные Пригожиным методы очень хорошо. Именно для этого в разных городах России открылись мобильные пункты набора новобранцев в «оркестр».

«Логичный шаг, чтобы привлечь больше людей туда, где они нужны. Существуют разные формы агитации. Не попробовав — не поймешь. А, если инструмент работает, то отлично», – заявил Аркатов.

Ранее Евгений Пригожин в очередной раз побывал на передовых позициях «вагнеровцев» в Бахмуте. Бизнесмен обсудил с бойцами текущую обстановку, а также расспросил их об имеющихся проблемах для их скорейшего решения.