31 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Четверть российских домохозяйств имеет долг или кредит – ЦБ

23% российских домохозяйств имеют долг или кредит. Самый распространенный – потребительский кредит, такой есть у 10% респондентов, опрошенных в ходе исследования Центрального банка России.

"Кредитные карты есть у 6,4%, ипотека – у 5,3%. Еще 4,6% брали в долг у частных лиц. Автокредит есть у 4%, и только 0,6% занимают в микрофинансовых организациях", - сообщила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Юдаева отмечает, что структура заимствований значительно поменялась за последние 20 лет. Если в 90-х люди главным образом занимали друг у друга и небольшие суммы, то сейчас финансовый рынок зрелый, на нем есть все инструменты. Максимальные суммы занимают ожидаемо под ипотеку и автокредиты.

Отношение к кредитам в 2020-2022 гг. значительно ухудшилось относительно 2018 г. Неопределенность стала выше, говорит Юдаева.

Опрос ЦБ проводил в апреле-августе 2022 года, причем 70% респондентов были опрошены в самый непростой (по оценке ЦБ) период – летом. И с этим авторы исследования связывают настроения опрошенных: "В самой состоятельной группе около 80% предпочитали откладывать деньги. И только 40% из группы с низкими доходами сберегали, предпочитая деньги тратить в сложный момент. Люди с более высокими доходами откладывали, потому что чувствовали бОльшую неопределенность перед лицом будущего, неуверенность в нем. А ставки по вкладам на тот момент были еще относительно высоки".

"Те, кто предпочитал потратить свободные деньги, делали свой выбор под влиянием высоких инфляционных ожиданий, при этом жаловались на низкие ставки по вкладам", - отмечает зампред регулятора.

Теги: россияне, кредитование, цб, опрос, исследование



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