31 Марта 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Слушания об изменении схемы выборов в гордуму Екатеринбурга не обошлись без скандала

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялись публичные слушания о внесении изменений в Устав города. Речь шла об изменении схемы выборов в гордуму. В итоге не обошлось без небольшого скандала.
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Как пишет издание "Вечерние ведомости", не все желающие смогли принять участие в слушаниях из-за давки и плохой организации, а некоторых вовсе не пустили в здание. По информации издания, на слушания екатеринбуржцев зазывали как администрация, так и некоторые депутаты, причем с разными установками.

Изменения в Устав Екатеринбурга предполагают сокращение числа депутатов гордумы, избираемых по партийным спискам. В итоге на слушания было зарегистрировано 917 человек, которые заняли три полных зала в мэрии.

После выступлений замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин озвучил результаты подсчета голосов – 442 "за" и 423 "против" поправок в Устав Екатеринбурга. По данным "Вечерних ведомостей", часть зала неодобрительно встретила озвученные итоги, звучали возгласы "Неправда!". Издание отмечает, что визуально было сложно определить, кого было больше – поддерживающих или отвергающих поправки. К тому же голосование шло одновременно в трех залах, поскольку горожане не поместились в одном.

Напомним, сейчас идет подача документов для участия в предварительном голосовании на предстоящих выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Они принимаются до 27 апреля. Спикер ЕГД Игорь Володин на днях сдал документы для участия в праймериз "Единой России" по одномандатному избирательному округу №18 и по единому общемуниципальному избирательному округу.

Ранее глава Екатеринбургской думы выступал с предложением о переносе выборов в местный парламент, запланированных на 2023 год. Сэкономленные деньги Игорь Володин предлагал направить на развитие города.

Теги: слушания, выборы, устав, дума, Екатеринбург



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