Путин утвердил Концепцию внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пятницу Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Глава государства сообщил, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная Концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.

В доктрине, в частности, говорится, что Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Отмечается, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений.

Кроме того, в обновленном документе подчеркивается, что особо важное значение имеет углубление связей и координации с Китаем и Индией.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в обновленной Концепции, в частности, говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики. "Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам", - сказал Лавров.