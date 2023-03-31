В Екатеринбурге зафиксировали первые случаи возгорания сухой травы

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге зафиксировали первые случаи возгорания сухой травы

Сегодня днем в Екатеринбурге были зафиксированы первые случаи возгорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Спасателям пришлось буквально в одно время отреагировать сразу на два вызова.

Первое сообщение поступило о возгорании на улице Счастливой - на площади 300 кв.м. горела сухая трава. К счастью, угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Со временем общая площадь пожара возросла до 400 кв.м., однако в 14.17 возгорание удалось ликвидировать. В ликвидации было задействовано две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Сейчас осуществляется проливка.

Пожар в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В это же время пожар вспыхнул в СНТ на 14-м км Чусовского тракта. С сухой растительности огонь перебрался на садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 150 кв.м. Для тушения были подключены силы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. В 14.13 пожар был ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причины обоих возгораний будут выяснять пожарные дознаватели.

Теги: пожар, возгорание, сухая трава, МЧС, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети