В Екатеринбурге зафиксировали первые случаи возгорания сухой травы

Сегодня днем в Екатеринбурге были зафиксированы первые случаи возгорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Спасателям пришлось буквально в одно время отреагировать сразу на два вызова.

Первое сообщение поступило о возгорании на улице Счастливой - на площади 300 кв.м. горела сухая трава. К счастью, угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Со временем общая площадь пожара возросла до 400 кв.м., однако в 14.17 возгорание удалось ликвидировать. В ликвидации было задействовано две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Сейчас осуществляется проливка.

В это же время пожар вспыхнул в СНТ на 14-м км Чусовского тракта. С сухой растительности огонь перебрался на садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 150 кв.м. Для тушения были подключены силы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. В 14.13 пожар был ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причины обоих возгораний будут выяснять пожарные дознаватели.