В Челябинске продадут три недостроя

В Челябинске на торгах продадут три объекта незавершенного строительства в Курчатовском и Калининском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о недострое на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской под строительство гостиничного комплекса. Степень готовности 15%. Начальная цена – 40,5 млн рублей. Также на продажу выставлен объект по улице Северный луч под размещение торгового комплекса. Степень готовности – 6%. Начальная цена – 432 тыс. рублей. За 55,7 млн рублей продают недострой по улице Бейвеля для строительства спортивно-оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой. степень готовности объекта составляет 10%.

Торги пройдут 16 мая. Заявки будут принимать с 3 апреля по 12 мая.