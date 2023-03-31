31 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В пограничной с РФ области Казахстана "Народный совета трудящихся" заявил о "независимости"

В Петропавловске (Северо-Казахстанская область Казахстана, граничит с Курганской, Тюменской и Омской областями России) появился городской "Народный совет трудящихся".

На появившихся в соцсетях видео группа из 19 человек заявляет о "проведении собрания" и объявляет о так называемой "независимости от Казахстана".

"Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет", - цитирует заявление портал Arbat media.

На ситуацию отреагировали в Генеральной прокуратуре Казахстана, которая сообщила о начале 30 марта досудебного расследования по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

По делу проходят оперативно-следственные мероприятия, обыски и выемки, назначены судебные экспертизы.

Теги: Петропаловск, Северо-Казахстанская область, независимость



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