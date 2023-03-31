В Свердловской области проведут ревизию пунктов медосмотра таксистов

Свердловская область станет первым регионом в России, где проведут ревизию пунктов медосмотра таксистов для выполнения нового закона о такси.

Напомним, ранее Объединение самозанятых России обратилось к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Речь в обращении шла о трудностях исполнения в регионе нового закона о такси и легализации самозанятых водителей. Документ обязует таких таксистов проходить предрейсовые, предсменные и послерейсовые, послесменные медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния автомобиля, используемого в качестве такси.

В Объединении самозанятых провели свое исследование и выяснили, что при имеющемся числе пунктов медицинского и техосмотра на Среднем Урале выполнить требования закона невозможно. Там отмечали, что в регионе сейчас нет нужного количества медработников. В своем обращении самозанятые предложили свердловскому губернатору найти варианты выхода из ситуации. В дальнейшем в областном Минтрансе заявили, что не против встретиться, чтобы обсудить работу такси.

Как сообщили Накануне.RU в Объединении самозанятых РФ, встреча с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денисом Чегаевым состоялась 30 марта. На ней Чегаев поставил задачу ведомству совместно с региональным Минздравом проанализировать количество пунктов осмотра, готовых оказать необходимые услуги в нужном объеме.

"Мы довольны первой встречей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Свердловская область – первый регион в России, где проведут ревизию пунктов предрейсового медицинского осмотра водителей такси и технического осмотра автомобилей такси", - заявил президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

Как добавили в организации, по итогам мониторинга Минтрансом будет принято решение выйти от региона в Государственную думу с законодательной инициативой ввести мораторий на невыполнимые требования нового закона о такси.

"Мораторий может действовать до создания необходимой инфраструктуры или иных решений, которыми могут быть отмена специальных требований или отдельное госрегулирование деятельности самозанятых в сфере такси", - заключили в Объединении.