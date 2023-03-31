Исправительный центр для осужденных к принудительным работам открыт в Тюмени

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам открыт в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В задачи исправительного учреждения входят: надзор за осужденными, воспитательная работа, материально-бытовое устройство осужденных, привлечение осужденных к труду, трудоустройство осужденных в организациях любой организационно-правовой формы.

На базе предприятия, которое занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры, обустроены жилые и коммунально-бытовые помещения, дежурная часть. Центр рассчитан на 65 человек, он входит в структуру исправительной колонии № 4.

Как отметил врио начальника УФСИН России по Тюменской области Алексей Тимофеев, исправительные центры успешно решают задачи по ресоциализации граждан.

"Для осужденных к принудительным работам это возможность зарабатывать, оказывать материальную поддержку своим семьям, возмещать ущерб, причиненный своими преступлениями. Предприятия, в свою очередь, получают надежных, дисциплинированных работников", - заявил Алексей Тимофеев.

После освобождения у осужденных есть перспектива постоянного трудоустройства на предприятии.