Песков назвал абсурдным призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

В Кремле считают неправильным и абсурдным призыв The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов после ареста в России корреспондента издания Эвана Гершковича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все иностранные журналисты, которые имеют действующую аккредитацию, "могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране".

"Они не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают. Но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской шпионской по сути", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Белый дом заявил, что в США не собираются просить местные СМИ вернуть журналистов с территории России после ареста их коллеги в Екатеринбурге.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эвана Гершковича был задержан 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).