31 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 30 июня 2023 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, отметила, что в марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе".

Недельный показатель заболеваемости составляет 125,4 на 100 тысяч населения, что соответствует высокому уровню активности эпидемического процесса.

За минувшие сутки было выявлено 200 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 272 243), 271 человек выздоровел (за весь период - 265 642), 36 детей заболели (из общего числа заболевших). Пациентов на ИВЛ нет.

2 158 человек остаются под медицинским наблюдением, 45 коек развернуто; свободно - 17,7%, 2 893 лабораторных исследования проведено за сутки (всего 4 866 167).

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 466 316, полным курсом - 1 189 216.

У 99,8% заболевших новой коронавирусной инфекцией в марте болезнь протекала в легкой форме.

Для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области развернуто 45 коек, 22% из них свободны, сообщила директор регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор резюмировал: "Оснований для введения новых ограничений нет, но и отменять действующие пока рано".

Теги: режим повышенной готовности, коронавирус, COVID-19



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