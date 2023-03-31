Якушев призвал власти регионов выполнять все социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал власти регионов выполнять все социальные обязательства, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями и поддерживать наиболее уязвимые группы граждан. Об этом он заявил на Совете при полпреде с губернаторами.

Регионам УрФО в 2022 году удалось сохранить экономическую и социально-политическую стабильность, не допустить снижения доходной части бюджетов, хотя бюджеты на период 2023-2025 годов во всех регионах федерального округа приняты с дефицитом. Индекс промышленного производства в 2022 году снизился незначительно, тем не менее, инвестиции в основной капитал даже выросли на 10%, а индекс производства сельского хозяйства увеличился на 16,8%.

Несмотря на объективные трудности, полпред дал ряд поручений:

выполнить все социальные обязательства, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями;

поддержать наиболее уязвимые группы граждан;

реализовать инфраструктурные проекты;

стимулировать опережающее инвестиционное развитие.

Основные вызовы для экономики в этом году - технологическая зависимость от других стран и нехватка кадров, добавил полпред.