31 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Якушев призвал власти регионов выполнять все социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал власти регионов выполнять все социальные обязательства, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями и поддерживать наиболее уязвимые группы граждан. Об этом он заявил на Совете при полпреде с губернаторами.

Регионам УрФО в 2022 году удалось сохранить экономическую и социально-политическую стабильность, не допустить снижения доходной части бюджетов, хотя бюджеты на период 2023-2025 годов во всех регионах федерального округа приняты с дефицитом. Индекс промышленного производства в 2022 году снизился незначительно, тем не менее, инвестиции в основной капитал даже выросли на 10%, а индекс производства сельского хозяйства увеличился на 16,8%.

Несмотря на объективные трудности, полпред дал ряд поручений:

  • выполнить все социальные обязательства, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями;
  • поддержать наиболее уязвимые группы граждан;
  • реализовать инфраструктурные проекты;
  • стимулировать опережающее инвестиционное развитие.

Знак Z на форме военного(2022)|Фото: govvrn.ru

Основные вызовы для экономики в этом году - технологическая зависимость от других стран и нехватка кадров, добавил полпред.

Теги: Владимир Якушев, социальные обязательства, экономика



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