Россияне больше не узнают о доходах Путина

Россияне больше не узнают, сколько президент страны заработал за минувший год: декларации о доходах президента и его администрации в этом и последующих годах публиковаться не будут. Эти документы проверят в непубличном порядке, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин уже сдал свой отчет за прошлый год.

По закону чиновники и народные избранники должны сдавать декларации до 1 апреля. С этого года декларации публиковаться не будут – Госдума сочла, что это грозит депутатам и чиновникам в условиях СВО.

Между тем, доходы Путина, возможно, станут публичным достоянием в 2024 году – если он решит баллотироваться в президенты России. Все кандидаты перед регистрацией обязаны предоставлять декларации.