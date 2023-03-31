В Челябинской области ужесточили приговор пьяному водителю, по вине которого погиб мотоциклист

Челябинский областной суд ужесточил наказание водителю, по вине которого погиб мотоциклист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2021 года мужчина в состоянии опьянения в Красноармейском районе совершил столкновение с мотоциклистом, который получил смертельные травмы. Суд приговор водителя к 2 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года.

Приговор обжаловал прокурор, указывая на мягкость назначенного осужденному наказания. Областной суд приговор изменил. Мужчине увеличен срок в колонии до 3 лет. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.